Arabia Saudita | Al Shahrani operato al pancreas | finito il suo Mondiale

(Di giovedì 24 novembre 2022) É terminato anzitempo ildi Yasser Al, vittima di un terribile infortunio rimediato nel match contro l’Argentina. Il difensore dell’ha avuto la peggio in un violento scontro con il suo portiere, Mohammed Al-Owais, ed è stato costretto ad un intervento. Gli esami avevano infatti evidenziato un’emorragia interna, perciò il calciatore è statoal. L’intervento ha avuto luogo a Riad, mentre non è esclusa una seconda operazione, stavolta per delle fratture alla mandibola ed alle ossa facciali ed eseguita in Germania. “Auguriamo una pronta guarigione a Yasser” ha scritto in una nota la Federcalcio. SportFace.

