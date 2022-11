Anziana cade nel camino accesso | muore 91enne star di Tik Tok

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una donna di 91 anni è morta carbonizzata in serata nella sua abitazione di Navacchio, frazione del comune di Cascina, nel Pisano, dopo essere caduta nelacceso. Sul posto sono intervenuti anche...

L'è stata trovata dalla figlia intorno alle 20, quando ormai l'era già deceduta.e muore nel camino acceso, forse un malore La ricostruzione dell'accaduto è ancora in corso da ...L'ipotesi più probabile è che l', sola in casa, abbia accusato un malore che le ha fatto perdere i sensi e cadere proprio sopra il camino. Sono stati i familiari della donna ad allertare i ...Un tragico incidente domestico è costato la vita ieri sera a un’anziana a Novacchio, frazione del comune di Cascina, nel Pisano. La donna, 91 anni, è caduta in casa… Leggi ...Cade nel camino acceso di casa e muore carbonizzata a 91 anni. Si chiamava Giovanna Capobianco l'anziana donna morta a Navacchio, nel ...