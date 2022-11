Antonino Spinalbese chiude con Oriana Marzoli e si riavvicina a Giaele De Donà?

... furioso per le accuse mosse nei suoi confronti da Sarah , si è lasciato andare a un duro sfogo con Giaele De Donà in cui ha minacciato di lasciare la Casa : Leggi anchechiude ...Il flirt tra Oriana Marzoli eè durato quanto un gatto in tangenziale. Ieri l'ex di Belen ha deciso di chiudere e tutto è nato per uno scivolone della bella spagnola. Nel pomeriggioha avuto un piccolo ...Dopo la discussione avuta, i due non sono ancora riusciti a trovare un punto d’incontro e si sfogano con i loro compagni ...Dopo la discussione avuta, i due non sono ancora riusciti a trovare un punto d’incontro e si sfogano con i loro compagni ...