Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 24 novembre

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Dopo aver salvato suo figlio Adnan, Demir si sottopone a una delicata operazione chirurgica. Adesso l'uomo, fortunatamente, è fuori pericolo. Zuleyha, che progettava la fuga con Yilmaz adesso deve rivedere i suoi piani, colpita dall'atto eroico del marito e afflitta dai sensi di colpa.

L'arresto del protagonista di Terra Amara cambia tutto e accelera un passo che Yilmaz aveva già in mente. L'uomo infatti propone a Sermin di vendere a lui la sua casa per una cifra che sarà il doppio. Nelle puntate 28 novembre - 3 dicembre di Terra amara, Hunkar vuole che Gaffur si prenda la colpa della morte di Sait al posto di Demir.