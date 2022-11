Anthony Mackie dà ragione a Tarantino | La Marvel ha significato la morte delle star del cinema

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 novembre 2022) Le dichiarazioni di Quentinsullatrovano un appoggio inaspettato proprio indi The Falcon and the Winter Soldier e nuovo Capitain America. Sono esplose le polemiche dopo le dichiarazioni di Quentinsecondo cui laavrebbe ucciso ledel, ma ora riemerge un vecchio video in cuisostiene la stessa cosa, dandoal regista di Pulp Fiction. Il video in questione risale ai tempi del Comic-Con di Londra del 2018, ma in questi giorni sta di nuovo facendo il giro del web poiché in linea con le affermazioni di. Nell'intervista l'attore di The Falcon and the Winter Soldier ...