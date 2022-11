Annuncio clamoroso di De Maggio | “Frattesi al Napoli a gennaio | sostituirà Demme”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Desorprende tutti e rivela chepotrebbe arrivare alper sostituireValter Delancia una vera e propria bomba per il mercato invernale del. Secondo il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss, ilpunta dritto su Davidenel caso in cui Diegodovesse andare via a. Nella parte finale di Radio Goal, il giornalista ha indicato a chi è interessato ilper sostituire l’italotedesco che sembra essere in procinto di lasciare ila causa del minutaggio ridotto al lumicino.di Valter De ...

MilanLive.it

Fa parte di questa strategia l'di una joint venture da 2,4 miliardi con Horizon Robotics, ... dalle turbolenze geopolitiche che scuotono l'Eurasia, rischia di uscirevincitore. Un ...Il Manchester United è in vendita : ilarriva a poche ore di distanza dall' addio di Cristiano Ronaldo . Dopo 17 anni cala il tramonto sull'era Glazer . Il club inglese ha annunciato di aver avviato "un processo per ... Asensio, clamoroso il suo annuncio: "Per i prossimi 10 anni voglio..." Nuova clamorosa svolta nella vicenda tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ ex attaccante della Sampdoria ha annunciato sui social la riconciliazione con la showgirl argentina, dopo le conferme sulla ...Non sono passate neanche 48 ore dall'annuncio della separazione tra Cristiano Ronaldo ... L'edizione di oggi di Tuttosport fa il punto della situazione, parlando di una proposta clamorosa proveniente ...