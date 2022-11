Amore criminale | le anticipazioni della puntata del 24 novembre su Rai 3

(Di giovedì 24 novembre 2022), storie e streaming242022, Rai 3 Emma D’Aquinoè il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata. Questa nuova edizione è condotta da Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio eviolenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito ledidi oggi, 242022 su Rai 3 dalle 21,20.oggi, 24L’ultima...

Rai Storia

... Calcio, Mondiali 2022: Brasile - Serbia , in onda dalle 20 su Rai 1 Che c'è di nuovo , talk show condotto da Ilaria D'Amico, in onda dalle 21.20 su Rai 2: la storia di Alessandra , ...Una tragedia purtroppo simile a tante, raccontata in una puntata di. La tragedia che ha coinvolto Alessandra Maffezzoli, vittima dell'ex compagno uccisa nel 2016, è stata raccontata ... "Amore Criminale", la storia di Janira - RAI Ufficio Stampa Amore Criminale: Emma D'Aquino su Rai 3. Le anticipazioni e la storia della puntata di oggi, 24 novembre 2022, alle ore 21,20 ...“Dritto e Rovescio”, questa sera alle 21.25 una nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio che, nella puntata odierna, intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi.