Amore Criminale 2022 ultima puntata del 24 novembre | la storia dell’omicidio di Alessandra Maffezzoli

Rai Storia

Nel 2016, Alessandra Maffezzoli, insegnante di 46 anni in una scuola elementare, è stata uccisa dall'ex fidanzato Jean Luca Falchetto a Pastrengo. ...... Calcio, Mondiali 2022: Brasile - Serbia , in onda dalle 20 su Rai 1 Che c'è di nuovo , talk show condotto da Ilaria D'Amico, in onda dalle 21.20 su Rai 2: la storia di Alessandra , ... "Amore Criminale", la storia di Janira - RAI Ufficio Stampa L a nuova edizione di Amore Criminale si chiude stasera alle 21.20 su Rai 3, a ridosso della vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne . Emma D’Aquino rac ...Amore Criminale: Emma D'Aquino su Rai 3. Le anticipazioni e la storia della puntata di oggi, 24 novembre 2022, alle ore 21,20 ...