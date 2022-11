Allarme shopping online | Greenpeace denuncia | “Pericolo per le persone”

(Di giovedì 24 novembre 2022), attenzione alle insidie: una recente verifica dimette in allerta i consumatori. Le feste natalizie sono alle porte, e con esse l’immancabile rituale dello, sia essoo presso i negozi di fiducia.(fonte youtube)I prezzi spesso poco concorrenziali e l’alto tasso di affollamento dei negozi spinge un numero sempre maggiore di utenti a spulciare i siti dedicati allo. Alcuni di essi, però, rappresentano un vero e proprio rischio per il consumatore e per l’ecosistema: scopriamo quali, e perché., attenzione a questo sito Un laboratorio diGermania ha effettuato un’analisi a campione di ...

Cyber Security 360

Recentemente, proprio in vista dellosfrenato in occasione del Black friday , l'... leggi anche Attenzione a questi farmaci, a rischio reni e intestino: l'dell'Ema Articolo originale ...Come usarla Il pannello touchscreen fornisce tutte le informazioni necessarie, è dotato di un timer elettronico con lo spegnimento automatico e di unacustico. La griglia è rimovibile e ... Phishing Amazon: dagli store fake agli investimenti, l'allarme della Consob Sentirsi sicuri in casa, ufficio o negozio è indispensabile, un diritto fondamentale di ognuno per vivere serenamente. I rischi, reali e percepiti, sono sempre maggiori in un mondo in ...È in arrivo il black friday 2022, evento legato allo shopping ed acquisto online, ma arriva l’allarme truffe: a cosa stare attenti e come ci si può difendere È un evento atteso da tantissimi, il Black ...