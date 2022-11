Alessandro Cattelan | “Sono morto | non potete criticarmi” Ecco la video intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Diciamo la verità, lui è“. “Sì.”. Così le prime battute dello scambio tra. Un momento surreale: non osiamo parlare di teatro dell’assurdo anche perché, tra le altre, manca il teatro. Anzi no: il conduttore stava infatti parlando proprio del suo spettacolo “Salutava sempre” che ha debuttato a teatro il 23 novembre. Il pubblico è invitato a partecipare al funerale surreale die da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede ...