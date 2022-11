Alessandria | donna di 53 anni uccisa a coltellate | arrestato il figlio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Unadi 53è stataa Gabiano, un piccolo comune in provincia di. Il principale sospettato per l’omicidio, avvenuto la scorsa notte, sarebbe il25enne, che è statoquesta mattina dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe trafitto la madre alla gola con un coltello. A quel punto, avrebbe tentato di infilare il cadavere in un sacco dei rifiuti e, dopo averlo lasciato sul pavimento della cucina, sarebbe andato a costituirsi dai carabinieri. Secondo i primi accertamenti, il venticinquenne soffriva di crisi depressive, mentre non risultano precedenti denunce o interventi delle forze dell’ordine per maltrattamenti o liti in famiglia. Gli specialisti della sezione investigativa dihanno ...

