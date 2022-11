Alessandria | 25enne uccide la madre e poi la nasconde in un sacco dell’immondizia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una ricostruzione al momento parziale dai fatti arriva dalla provincia di. Ma quello che dobbiamo tristemente raccontare, è l’omicidio di una donna da parte di suo figlio. L’assassino sarebbe un ragazzo di 25 anni, avrebbe ucciso nella giornata di ieri sua. È successo ieri a Gabiano nel Monferrato, in provincia di. La vittima, Marina Mouritch, aveva 53 anni.e figlio vivevano insieme. Il litigio è scoppiato intorno alle due del pomeriggio. Dopo l’omicidio il ragazzo ha cercato dire il cadavere chiudendolo in unche ha lasciato sul pavimento della cucina. E’ stato il ragazzo a confessare quello che è successo, andando in caserma per informare le forze dell’ordine in merito ai fatti accaduti. Ha ...