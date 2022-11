Al via domani Pharmexpo | oltre 250 aziende alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Dire

ROMA -apre nel cuore di Roma il ristorante 'Frezza' del celebre attore e regista Claudio Amendola. ... Amendola inaugura la nuova attività ristorativa nella sua amata città, indella Frezza, ...... in realtà ci raccontano tantissimo di quanto il mondo del lusso stia seguendo traiettorie che sono molto più vicine a Wall Street che aMontenapoleone e di quanto quello che viene considerato il ... Al via domani la 14esima edizione di Pharmexpo, a Napoli oltre 250 aziende presenti in fiera In cantiere anche il progetto di portare il marchio Frezza in altre città italiane e straniere. Protagonista del menu è anche la pizza romana ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...