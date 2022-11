Al Grande Fratello Vip Oriana scarica Antonino | Mi ha rotto le

(Di giovedì 24 novembre 2022), amore già al capolinea? A MILANO 'Tv Sorrisi e Canzoni',festa per i suoi primi 70 anni FACCIA A FACCIA 'Vip', Taylor Mega nella Casa per incontrare Giaele e ...

Antonino e Oriana, amore già al capolinea A MILANO 'Tv Sorrisi e Canzoni',festa per i suoi primi 70 anni FACCIA A FACCIA 'Vip', Taylor Mega nella Casa per incontrare Giaele e Tavassi LE IMMAGINI DELLA SERATA 'Vip', le emozioni della diciottesima puntata ELIMINAZIONI E NUOVE ENTRATE 'Amici ...Nella Casa delVip è ritornata l'allegria per merito di Patrizia Rossetti , rientrata nella residenza più spiata d'Italia dopo il periodo di isolamento per via del Covid (con tanto di retroscena dall'...Orietta Berti è la celebre cantante che stiamo vedendo nelle insolite vesti di opinionista al Grande Fratello Vip.Dopo la notte di passione registrata dalle telecamere a infrarossi la coppia sembra più fredda che mai, alimentando l'interesse del pubblico del reality di Canale 5 ...