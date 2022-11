Lega Nazionale Dilettanti

... si legge nella bozza, per il 2023 e il 2024, "è sospeso l'biennale delle sanzioni ... Prorogati, infine, gli sgravi per gli36 che acquistano casa.Opyn si è impegnata per fornire ai propri dipendenti corsi di formazione per l'e la ... Infatti, nel 2021 abbiamo sostenuto il 26% di imprese con un legale rappresentante40, e tra ... (Aggiornamento) Under 20 femminile: il 23 novembre il raduno area Centro si svolgerà sui campi della SS Romulea Tra le novità della manovra c’è l’aumento dell’accisa sulle sigarette: nel 2023 sarà di 36 euro per mille sigarette, nel 2024, di 6,5 euro e nel 2025 di 37 euro. Per le multe stop all’aumento Istat, m ...Il Premio nel 2021 è stato assegnato alla dott.ssa Giovanna Muscogiuri, ricercatrice under 45, e nel 2022 alla dott.ssa Sabrina ... è stato responsabile scientifico del Corso di aggiornamento ...