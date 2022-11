A Bari il Tar (e Nimby) bloccano un'altra opera. A rischio 200 milioni del Pnrr

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gli ambientalisti esultano, ma ilè che oltre 200delvadano persi. Con ricadute anche sull'alta velocità pugliese. Il Tar diha bloccato ieri - per la seconda volta - la realizzazione di una nuova rete ferroviaria nella zona Lama San Giorgio (nei pressi di Noicattaro), a sud del capoluogo pugliese: l', che prevede il raddoppio dei binari per 10 chilometri trae Torre a Mare e la successiva variante della strada statale (16), ha un costo stimato di 406, di cui 206 finanziati attraverso le risorse del Recovery. Il tribunale amminstrativo ha accolto il ricorso di alcuni comitati ambientalisti del territorio che miravano a tutelare gli alberi secolari della zona, tra cui mandorli e carrubbi. I giudici hanno spiegato che ...

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso i lavori del Nodo ferroviario di: considerati intoccabili i mandorli e gli alberi di carrube. A rischio un'opera da oltre 400 milioni, metà dei quali finanziati con i fondi del Piano nazionale ripresa ......Sud', sposta i binari dalla linea del mare in un'area più interna andando a toccare le lame che sono vincolate paesaggisticamente. In via cautelare ilPuglia lo scorso luglio aveva già ...Il tribunale ferma la realizzazione di una linea ferroviaria per la presenza di alberi secolari. Un'opera considerata strategica, che rientra nel progetto che porterà l'alta velocità tra Bari e Napoli ...