777 Partners punta al 64 | 7% dell' Hertha Berlino | i loro club diventano 7?

Cresce la galassia calcistica dei, la holding americana che ha rilevato l'anno scorso la proprietà del Genoa. Nelle ultime ore è stata infatti stabilita l'acquisizione del 64,7% dell'Hertha Berlino, destinato a diventare ...... fondatore e socio amministratore di- . In qualità di membro fondatore della Bundesliga, l'Hertha BSC è una delle squadre di calcio più importanti e storiche della Germania'. 'La ...La holding americana che detiene la proprietà rossoblù, pronta a entrare anche in Bundesliga: sarebbe il settimo club nell’orbita calcistica del gruppo ...I proprietari americani del Genoa hanno messo le mani su un'altra storica squadra europea, non solo grifoni e Siviglia, pronto altro super investimento.