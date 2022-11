31 anni fa moriva Freddie Mercury | una biografia e 5 canzoni per ricordarlo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il 24 novembre 1991il cantante dei Queen,. Meno di 24 ore prima aveva annunciato al mondo la sua battaglia contro l’Aids. Di lui ci restano tante. E una storia unica. Raccontata nellaappena uscita, As it began. Foto Getty La statua con il pugno chiuso, che si staglia sul lago di Lemano, è anocra oggi meta di pellegrinaggi. Montreux, Svizzera, luogo dell’anima di una delle più grandi voci che la musica contemporanea abbia mai avuto. Quiha vissuto gli ultimidella sua vita. Registrando le ultimedei Queen. E cercando quella pace che daandava incessantemente ricorrendo. Sono passati 31dal giorno in cui il mondo ha ...

