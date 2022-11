25 novembre | le scuole di Fiumicino in marcia contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 24 novembre 2022)– “In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, l’Assessorato alla Scuola e Politiche Giovanili, insieme con l’Associazione “TuttexUna Aps”, ha organizzato un evento dedicato ad alcunedel territorio”. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “Studentesse e studenti della scuola primaria I.C. Lido del Faro, della secondaria di primo grado I.C. Porto Romano e dell’I.I.S. Paolo Baffi nella mattinata di domani si recheranno in corteo presso Villa Guglielmi, per condividere un momento di riflessione sulla giornata e sui valori del rispetto e del contrasto alladi genere – spiega l’assessore -. I ragazzi, in una sorta di ...

La Lega Serie B, in concomitanza con il 25, Giornata Internazionale per l'eliminazione ... la Lega Serie B, il Campionato degli Italiani, vuole essere il portavoce nelle famiglie, nelle,...L'evento sarà articolato in due giornate: la prima, il 25, vedrà il coinvolgimento dei ragazzi dellemedie e superiori per far conoscere loro l'hacking etico ed i pericoli della rete. ...La forma più estrema della violenza di genere ha un nome ben definito: femminicidio. Secondo l’ultimo report della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, nel 36% dei casi, l’autore del ...Palermo, 24 novembre 2022 – “Sono offensive e inaccettabili le dichiarazioni ... quelle persone che sono in difficolta e che non possono mantenere i propri figli a scuola. Questo succede soprattutto ...