Zingaretti | “Il 17 dicembre nelle piazze per una risposta alla destra ingiusta”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ROMA – “Le scelte del Governo Meloni. Spesa in termini reali al 2025 sanità: -14.3%, stato sociale -13%. Tagli al reddito per le persone povere aiuti ai grandi evasori e al riciclaggio di denaro. Stiamo tornando indietro. Il 17per una”. Lo afferma sul suo canale Telegram il parlamentare del Pd Nicola(foto), ex segretario Dem ed ex presidente della Regione Lazio. L'articolo L'Opinionista.

Adnkronos

Leggi anche Manovra 2023, Pd in piazza il 17: "Conte Piattaforma diversa" Reddito ..., poi, anche per dignità, se ne faccia una ragione, Conte non lo vuole incontrare. Il grande ...... sbagliata e iniqua" e quindi "bene che il Pd presenti subito una contromanovra e che si scenda in piazza tra le persone il 17". Duro Nicola: "È impressionante: la destra si ... Manovra 2023, Pd in piazza il 17 dicembre: "Conte Piattaforma diversa" Roma, 22 nov. Adnkronos) – Pd in piazza il 17 dicembre contro "una manovra improvvisata e iniqua", scrive Enrico Letta su Twitter. Pure Giuseppe Conte ieri, durissimo sul taglio del reddito di cittadi ...Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Pd in piazza il 17 dicembre contro "una manovra improvvisata e iniqua", scrive Enrico Letta su twitter. Pure Giuseppe Conte ieri, durissimo sul taglio del reddito ...