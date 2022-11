Zelenksy | “Russia sponsor del terrorismo? Mosca ha dimostrato che è vero lanciando 67 missili contro civili e infrastrutture”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Oggi il Parlamento europeo ha finalmente riconosciuto lacome Statodel. Grazie a tutti i parlamentari. Poi lahache è67le nostre, il nostro settore energetico,la gente comune“. Così Volodymyr Zelensky commenta in un video sui social la risoluzione approvata oggi dall’Europarlamento che riconoscedel. “Il risultato degli attacchi è tragico. Un gran numero di feriti, ci sono anche morti. Per quanto riguarda l’elettricità e l’approvvigionamento idrico, tutti gli ingegneri energetici stanno lavorando, i soccorritori stanno ...

TGCOM

L'86enne ex leader italiano e tycoon vuole un accordo di pace' trae Ucraina, 'mediato da ... Nato - Usa, doppia bordata a: qui cambia tuttoLa, secondo l'alto funzionario deve invece pagare per aver iniziato il conflitto. Il trionfo a Kherson però non li lascia sereni. Secondo Kiev, i russi potrebbero lanciare un attacco ... Ucraina, Zelensky: "La Russia ricorre a terrore e omicidio" Situazione sempre più difficile nel Paese aggredito. Il Parlamento europeo condanna Mosca, reazione degli hacker pro-Cremlino. Strategia di Putin ormai concentrata sullo sfinimento della popolazione ...Colpito anche un ospedale nei pressi di Kherson, morto un neonato. Scatta l'allerta meteo per il ghiaccio su tutto il territorio. Zelensky stasera parla al Consiglio sicurezza Onu ...