WWE | Dopo solamente 24 ore | Mia Yim ha di nuovo cambiato nome

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Come riportato ieri, WWE.com haildi Mia Yim sulla pagina del roster in “Michin“, appellativo che è stato utilizzato dai suoi compagni dell’O.C. nelle ultime apparizioni dell’ex Impact a Raw, e che significa “pazza” in coreano. Ilè stato usato per la prima volta nello show della scorsa settimana,che la compagnia ha depositato il marchio. I fan ovviamente si sono subito mobilitati nel giudicare il cambio ringname, prendendo più che altro in giro la scelta. Sembra che la WWE abbia ascoltato le critiche, enemmeno 24 di vita, ildi Mia sembra essere già stato dismesso. Come si vede sul suo sito ufficiale, la WWE indica ilMia Yim nella scheda della lottatrice di origini coreane, e sembra che Michin ...

The Shield Of Wrestling

John Cena ha messo il "segui" al Genoa che, dal canto suo, ha risposto: "John, you can see us" giocando sul celebre slogan dell'atleta dellache diceva: "You can't se mee"aver praticamente ...Sarà la prima volta che i due si scontreranno one on oneil match disputatosi a TLC 2017, cinque anni fan.SmackDown Women's Championship: Ronda Rousey (C) vs Shotzi L'ex star di NXT avrà un'... NXT Report 22-11-2022 – WWE KAIRI, prima storica campionessa femminile IWGP, ha parlato delle differenze tra lottare in WWE e lottare nelle federazioni giapponesi.Manca pochissimo all’ultimo Premium Live Event del 2022: Survivor Series è uno dei big 4 in WWE, con Royal Rumble, SummerSlam e WrestleMania. E al TD Garden di Boston (Massachusetts) ci sarà il 36° ap ...