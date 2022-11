Volvo EX90 - Cinque cose da sapere sulla Suv elettrica - SCHEDE

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Per, laè l'inizio di qualcosa nuovo sotto tanti punti di vista, parola del ceo, Jim Rowan. E basta posare gli occhi su un qualsiasi dettaglio di questa Suv per rendersi conto che l'intero progetto è proiettato al futuro. Si punta, ovviamente, in direzione della fatidica data del 2030, quando, secondo i piani, la Casa scandinava dovrebbe vendere solo modelli elettrici. Tutto ruota intorno alla propulsione a batteria in cui, peraltro, c'è del know-how italiano, come scoprirete sfogliando le nostredi approfondimento ma non si esaurisce lì. La, primanativa della, alza infatti l'asticella su più fronti: dalla sicurezza al sistema di ricarica (bidirezionale) di bordo, passando per il design e l'abitabilità. Ecco...