Volley femminile | Serie A1 | Conegliano inarrestabile | decima vittoria consecutiva! Firenze ko

(Di mercoledì 23 novembre 2022)prosegue nella sua cavalcata trionfale e infila laconsecutiva nellaA1 di. Le Campionesse d’Italia hanno sconfittoper 3-1 (25-18; 20-25; 25-18; 28-26) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso nell’anticipo dell’undicesima giornata. Le Pantere si confermano saldamente al comando della classifica, con dieci punti di vantaggio nei confronti di Novara (una partita in meno) e Scandicci (due incontri disputati in meno). Le padrone di casa hanno dominato il primo set, ma le ospiti sono riuscite a pareggiare prontamente la contesa. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno giganteggiato nel terzo parziale e nel quarto si sono viste annullare quattro match point prima di riuscire a chiudere i conti contro le ...

Conegliano prosegue nella sua cavalcata trionfale e infila la decima vittoria consecutiva nella Serie A1 di. Le Campionesse d'Italia hanno sconfitto Firenze per 3 - 1 (25 - 18; 20 - 25; 25 - 18; 28 - 26) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso nell'anticipo dell'undicesima ...TECNOTEAM ALBESECOMO " CLUB ITALIA 3 - 0 (25 - 22, 25 - 18, 25 - 15) ALBESE: Veneriano 7, ... 21' ALBESE: 8 a, 4 bs, 5 mv, 10 et CLUB ITALIA: 3 a, 5 bs, 10 mv, 18 et Club Italia A2Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Quarto successo consecutivo per la Trentino volley femminile, che nel turno infrasettimanale - valido per la settima giornata del campionato di serie A2, girone A - torna con 3 punti da Offanengo. Tre ...