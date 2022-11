Voglia di riscatto per la Germania | il Giappone la prima insidia verso il ritorno negli ottavi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo il punto più basso, si può solo risalire. Il girone, però, è complicato, decisamente di più rispetto a quel 2018 in cui in Russia lavenne eliminata dopo le tre partite del suo gruppo in cui finì addirittura ultima. Fu un’onta clamorosa per gli all’epoca campioni del mondo, che confermarono così una maledizione che la Francia è pronta a spezzare. E soprattutto, fu l’inizio della fine per Low, che dopo gli Europei ha lasciato strada libera ad Hansi Flick, una Champions col Bayerndi prendere per mano la nazionale tedesca a caccia deldopo anni difficili. Il progetto è stato lanciato e i giovani brillano. Ecco la prova del nove però per i tantissimi talenti della, che si affaccia al Mondiale in Qatar forse con meno riflettori del solito e uno status che è leggermente sotto ad altre ...