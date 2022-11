Violenza online contro le donne | Boldrini lancia #eiotipubblico

...dellacontro le donne alla Camera, nel quadro del dibattito sulle mozioni in vista della giornata internazionale dedicata a questo fenomeno, il 25 novembre, e lancia la campagna"......-su actionaid.it/ freenotfreezed - facendo valere il ruolo anche politico che tutte insieme ricoprono chiedendo al nuovo Governo politiche integrate per le donne in uscita dallacome ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Il processo di stupro e la testimonianza della vittima” saranno trattati dall’avvocato Paolo Giustozzi e dall’ex magistrato e procuratore Mario Paciaroni; “Artemisia pittrice” e “Artemisia: il talent ...