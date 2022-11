Violenza contro le donne | Fondazione Marisa Bellisario | “Il messaggio non si esaurisca in un giorno”

I poliziotti del X Distretto Lido di Ostia hanno arrestato un 40enne di origine maghrebina accusato disessualeuna 14enne I ragazzi erano stanchi a seguito della serata, per questo ...... non esiste un vaccino per ladi una storia che prescinde dagli umani che la abitano ... e ancor più della dignità del dove si vive è quella "gridata",i silenzi di chi la vuol ...In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Uisp si attiva con una serie di iniziative: giovedì 24 novembre si tiene a Varese “Donne in G ...Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Russo: “Un impegno attivo e costante contro ogni violenza di genere”. In occasione della giornata internazionale per ...