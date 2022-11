Violenta due studentesse americane a Trastevere | tassista 34enne incastrato dal video girato da una delle sue vittime

Macrì, già assolto in un primo grado in un processo per stupro, è accusato adesso di violenza sessuale nei confronti diragazze di 20 e 21 anni. Il racconto delle vittime Levittime hanno ......che fotografa alla perfezione la situazione meteo sul Tirreno Cosentino negli ultimigiorni è ... Cosenza in balia del maltempo,mareggiata flagella la costa tra Paola e Fuscaldo FOTOUn tassista di 34 anni, Antonio Macrì, è finito a Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze, due ...Dopo avere accompagnate all'alloggio, approfittando di un malore delle due le ha raggiunte alle spalle e approfittato di loro. Le due ragazze lo hanno filmato, permettendo di giungere alla sua cattura ...