VIDEO Spagna-Costa Rica 7-0 | Mondiali calcio | highlights e sintesi Le Furie Rosse sono un uragano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lafa capire che vuol dominare il Gruppo E deidi2022: travolta per 7-0 la, leincamerano i primi tre punti della rassegna iridata ed affiancano il Giappone, inguaiando già la Germania ed i centrameni in un girone di ferro. Nel primo tempo la compagine europea fa capire subito l’andazzo ed in venti minuti mette in cassaforte il risultato: all’11’ apre le danze Dani Olmo, al 21? arriva il raddoppio di Marco Alonso ed al 31? dal dischetto Ferran Torres fa subito 3-0 su rigore e chiude i conti. Nella ripresa gli spagnoli dilagano nel finale: subito doppietta personale di Ferran Torres al 54?, poi al 74? va in gol Gavi. Al 90? arriva il 6-0 di Soler, ma il punteggio tennistico non basta, perché in pieno ...