Video Nba highlights | Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 115 - 106

Sky Sport

Nella gara della notte, i Philadelphia 76ers superano per 115 - 106 i Brooklyn Nets. Guarda ilcon gli highlights del ...Dopo il primo mese diriesci a mantenere un atteggiamento molto positivo. Che cosa pensi di ... [Intervista di Zeno Pisani -di Sheyla Ornelas] NBA, Anthony Edwards porta a scuola Strus: stoppata e step back paurosi. VIDEO Phoenix, 23 nov. - (Adnkronos) - I Phoenix Suns (11-6) vincono in casa per 115-105 sui Los Angeles Lakers (5-11) privi ancora di LeBron James e a cui non basta un eccellente prova di Anthony Davis.Denver, 23 nov. - (Adnkronos) - Dopo sette sconfitte in fila, tornano a sorridere i Detroit Pistons (4-15) che vincono 110-108 su un campo complicato come quello di Denver (primo successo ...