Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2022 ore 19 | 45

(Di mercoledì 23 novembre 2022)DEL 23 NOVEMBRE 2023 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA MENTREE IN SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E POI CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E PONTINA E ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E A4 CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZEALTEZZA GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE DEL BIVIO A1 A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA A RILENTO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA ANALOGA SITUAZIONE SULLA ...