Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2022 ore 15 | 30

(Di mercoledì 23 novembre 2022)DEL 23 NOVEMBRE 2023 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI CON CODE TRA CEPRANO E FROSINONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD E CODE PER INCIDENTE ALTEZZA A24 SUL TRATTO URBANO DEL TRATOT URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA TOR CERVARA IN USCITA SULLA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE RACCORDO LAVORI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, QUI A CAUSA DEL RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA SI TRASITA SU UNA SOLA CORSIA INFINE ...