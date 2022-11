Via libera del Parlamento europeo alla risoluzione su ' Russia Stato terrorista'

Il Parlamento europeo approva la risoluzione per riconoscere la la Russia come "stato sponsor del terrorismo". La risoluzione, adottata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni, sottolinea ...Il Parlamento europeo approva la risoluzione per riconoscere la la Russia come 'Stato sponsor del terrorismo'. La risoluzione, adottata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni, sottolinea ...Immediata la risposta del Cremlino: “Propongo di riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia”, ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ...Via libera dalla Regione Siciliana al Po Fesr 2021-27. Con un proprio decreto, l’assessore al Territorio e ambiente, Elena Pagana, ha sbloccato il parere di valutazione ambientale sulla programmazione ...