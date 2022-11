«Via il reddito di cittadinanza a chi non ha finito la scuola dell’obbligo» | l’idea del ministro Valditara per i ventenni col sussidio

La stragrande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze prendeva precocemente ladel lavoro con ... Leggi Anche 'Immorale ildi cittadinanza a chi non completa l'obbligo scolastico': il ...Questi ragazzi preferiscono percepire ilanziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita", spiega il ministro in una nota inviata alla stampa. "Il...Stop alle domande per il sussidio già nei prossimi mesi. Chi non è in condizione di lavorare continuerà a ricevere l'assegno con gli stessi importi per tutto l'anno prossimo, dopodiché verrà ...ROMA – Nell’ambito della modifica del reddito di cittadinanza per il 2023 e quindi della riforma nel 2024 annunciate nella legge di bilancio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe ...