Vi spiego il viaggio in Turchia del capo della Cia. Parla Skaluba (Atlantic Council)

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’incontro di William Burns, direttoreCia, con Serghei Naryshkin, adell’Svr, “fa parte di una strategia coordinata” degli Stati Uniti “per valutare le intenzioni russe e definire le conseguenze di un eventuale superamento delle linee rosse, come l’uso del nucleare”. A spiegarlo a Formiche.net è Christopher, già alto funzionario del Pentagono, oggi direttoreTransSecurity Initiative presso lo Scowcroft Center for Strategy and Security dell’. “Ci sono state una serie di notizie relative all’impegno dei funzionari statunitensi nel mantenere un dialogo aperto con le controparti russe, tra cui le recenti conversazioni di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale e Lloyd Austin, segretario alla Difesa”, ...