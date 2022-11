Veneto Banca | truffa prescritta per ex amministratore delegato Consoli per l’acquisizione di Banca Intermobiliare

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Finisce in prescrizione l’accusa di aver messo a segno unada 30 milioni di euro a carico di Vincenzo, exe direttore generale di, uno degli istituti di credito veneti finiti sul lastrico alcuni anni fa. L’affare finito nel mirino della giustizia penale eradi Bim,spa di Torino, da parte della popolare di Montebelluna. Il Tribunale di Treviso ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti diper intervenuta prescrizione. La richiesta era stata avanzata dal difensore, avvocato Ermenegildo Costabile. L’accusa riguardava l’acquisto di Bim, con un pagamento non in denaro, ma con una ...

