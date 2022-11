Van Gogh | cornice del quadro danneggiata | condannate 2 ambientaliste

Danilo Loria - - > Sono partite le prenotazioni degli Istituti Scolastici che intendono assistere alla Prima Assoluta in Calabria della Commedia MusicaleCafè di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 nello storico Teatro Rendano di Cosenza , in occasione del 170° Anniversario della nascita di Vincent, apertura della 37sima edizione di ...Con lui ANNETTE DYTRT (Germania) e YANNICK BONHEUR (Francia) che tornano a Torino dopo aver infiammato il pubblico del Palavela nello spettacolo "on Ice" dello scorso anno. Una straordinaria ...I danni stimati sono di circa 2 mila euro, ma le due attiviste di Just Stop Oil hanno ricevuto due condanne distinte pari a 6 settimane di domiciliari e 3 settimane di carcere ...Carcere per un attivista che ha provocato danni permanenti alla cornice di un dipinto di Van Gogh a Londra. Arrivano i primi provvedimenti per gli attivisti ambientalisti che si incollano ai quadri ...