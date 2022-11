(Di mercoledì 23 novembre 2022)svela un nuovo concept per i suoi store a livello globale. Un nuovo approccio alla classica boutique, una più intima dimensione dell’esperienza retail, che riflette il desiderio del brand di porre l’essere umano al centro di ogni cosa. Al punto d’incontro tra tradizione e innovazione, il concept rapl’identità dicome «de Couture», con un design d’interni che traduce l’approccio artigianale e l’estetica del brand. Gli interni alludono ai motivi Art Decò degli anni Trenta e a un’audacia estetica anni Settanta che si fondono in un linguaggio contemporaneo espresso attraverso un’eclettica palette di materiali e dettagli ispirati agli edifici romani. Le tonalità cromatiche delle pareti di tessuto rimandano ai busti sartoriali appartenenti al mondo della Couture così da diventare ...

Panorama

In occasione della XXXIX Assemblea Annuale di ANCI, Novartisil suo primo Report di sostenibilità, un documento che coniuga la strategia del Gruppo con ...Confalone, Country President ..."Questo primo Rapporto di sostenibilità va letto come un percorso in linea con la storia di Novartis, ma anche coerente con le sfide attuali del nostro Paese - affermaConfalone, Country ... Valentino presenta la sua nuova Maison Il Ranch di Valentino Rossi è pronto ad accogliere tanti piloti di MotoGP e Superbike per la tradizionale "100 km dei Campioni", di scena venerdì 25 e sabato 26 novembre. Nella start list ci sono tra ...News: Presenti i vincitori di MotoGP e Moto2 Bagnaia e Fernandez, i piloti dell'Academy, Rins e Martin, Petrucci e Dovizioso e tanti altri: la entry list della gara dell'inverno ...