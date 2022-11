TGCOM

Semprepochi giorni fa aveva fatto discutere proponendo la 'pena' dei lavori socialmente utili per gli studenti violenti . Chi abbandona gli studi commette un reato - Il ministro dell'...... si è detto soddisfatto della risposta e ha apprezzato "il freno alla deriva progressista dell'uguaglianza contro il merito" Il ministro Giuseppedell'Istruzione e del merito vuole... Valditara: togliere Reddito di cittadinanza a chi non ha diploma Togliere il reddito di cittadinanza a chi non adempie agli obblighi scolastici. E’ la proposta del ministro Valditara. “Prevedere l’obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito lancia la provocazione: "Bisognerebbe prevedere che chi percepisce il Reddito di cittadinanza abbia almeno completato gli studi obbligatori" ...