Uso gli uomini come stuzzichini | Eva Robin' s a cuore aperto | Ecco chi mi ha iniziato' alla sessualità

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Eva's è la nuova ospite del giornalista Raffaele Tizzano per ripercorrere il suo percorso di vitatransgender e parlare del suo rapporto con i genitori tra collegio e famiglia. Eva si sofferma sul ricordo della mamma che non ha più, della donna che si è ritrovata a essere dopo un uso sbagliato di ormoni, della sua infanzia tra suore e preti emolto più grandi che l'hanno 'iniziata', sulla sua solitudine e sulle donne che non ha sposato. Eva's, dal talento unico e grande provocatrice, ritorna a teatro con EVE per raccontare anime in transizione tra Dio e religione. Una storia che conoscono tutti, quella di quando Dio creò Adamo ed Eva, prima il maschio e poi,un ripiego, la femmina. Due generi ben distinti con destini ben ...

