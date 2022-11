(Di mercoledì 23 novembre 2022) Insolita scoperta ai controlli di sicurezza bagagli all'aeroporto Kennedy a New York. Dopo che il controllo a raggi infrarossi ha fatto scattare l'allarme per una, gli agenti della Tsa (...

Agenzia ANSA

Insolita scoperta ai controlli di sicurezza bagagli all'aeroporto Kennedy a New York. Dopo che il controllo a raggi infrarossi ha fatto scattare l'allarme per una valigia, gli agenti della Tsa (...Mal di testa frequenti sono collegati a cambiamenti fisici nel cervello . Lo haun nuovo studio dell'Università della California. I ricercatori hanno analizzato 25 tac ...per l'economia. ... Usa: scoperto gatto 'clandestino' in una valigia al Jfk Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...