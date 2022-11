URBAN AWARD 2022 | VINCE BERGAMO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Alla 39^ Assemblea Nazionale Anci premiazione della 6^ edizione diper la mobilità sostenibile.. Un’innovativa velostazione, la riapertura della storica Ciclofficina, quasi 3.000 posti bicicletta, un nuovo servizio di bike sharing con 390 biciclette, Bike box per parcheggiare in sicurezza. Sono solo alcune delle iniziative che hanno consentito adi aggiudicarsi l’, con l’ampio progettoinbicicletta. Il premio per la mobilità sostenibile è stato consegnato mercoledì 23 novembre, in occasione della 39^ Assemblea Nazionale Anci. La giuria ha assegnato il secondo premio a Cuneo e il terzo a Caltanissetta. Una Menzione speciale per ...

È stata assegnata al Comune di Rimini la Menzione Speciale Jobmetoo by Seltis Hub di2022, il Premio per la Mobilità Sostenibile ideato da Viagginbici.com e promosso da Anci, in collaborazione con Openjobmetis, Intesa Sanpaolo, Confindustria Ancma, Associazione Nazionale ...Un progetto che a Bergamo, nel corso della 39° assemblea nazionale Anci, ha visto il Comune di Peccioli protagonista alla sesta edizione dell', patrocinato dall'associazione stessa. Per ...Bergamo è la città italiana premiata quest’anno per l’attenzione alla mobilità dolce. La località lombarda ha conquistato l’Urban Award nell’edizione del 2022, il contest pensato da Ludovica Casellati ...Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership ... Sostenibile della Comunità” al Comune di Milano per “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action”; Certiquality ...