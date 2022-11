Uomini e Donne | Ida Platano sceglie Alessandro | i due lasciano insieme | «Non riesco a fare a meno di te»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Idaha scelto. La dama del trono over ditra il presente e il passato ha scelto il presente. E per questo ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippiad, il suo corteggiatore che solo un mese fa le aveva dichiarato il suo amore, chiudendo definitivamente la porta al suo ex storico Riccardo Guarnieri. Idanegli ultimi mesi di programma ha dovutore se cedere alle lusinghe del suo ex storico, oppure concedere una possibilità al suo nuovo corteggiatore. Tra un amore tormentato e un amore più semplice, ha deciso per quelloimpegnativo. Un amore che non crea troppi problemi e che non complica le cose. E così ha deciso di uscire da...