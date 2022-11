Una voce amica per combattere la solitudine con l’ascolto Per “Restituire loro dignità umana”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ci sono volte in cui le quattro mura di una casa diventano una prigione fatta die di abbandono. Una condizione fisica invalidante, l’età avanzata, persino il carattere – indisponente fino all’eccesso o magari aggressivo – possono essere alcuni dei motivi per cui una persona, ad un certo punto della propria esistenza, si ritrova completamente sola al mondo. È allora che ha bisogno di una. Disposta ad ascoltare qualsiasi cosa gli passi per la mente, poco importa se si tratti di discorsi filosofici o di una sciocchezza qualunque. In fin dei conti un amico, per potersi definire tale, deve essere disposto ad ascoltare tutto. Nel capoluogo toscano, da quasi sessant’anni, esistono volontari che mettono a disposizione la propriama, soprattutto, la propria attitudine ale ...

