“Una Manovra misera e dannosa Porterà l’Italia in recessione”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) È arrivata la primadel governo Meloni. La premier l’ha definita “coraggiosa”. Senatore e vicepresidente del M5S, Mario Turco, come la valuta? “È una, con cui il governo si rassegna alla, altro che coraggiosa. E sa una cosa? Lo ammette lo stesso ministro Giorgetti quando nella Nadef scrive che le misure contro il caro energia copriranno sì e no i primi mesi del 2023 e quando scrive che questi 35 miliardi avranno un impatto pressoché nullo sulla crescita del Pil, stimata a un misero +0,6% se tutto andrà bene. Assurdo arrendersi a questo scenario depressivo”. Cala la scure sul Reddito di cittadinanza per gli occupabili. È uno schiaffo ai poveri? “Uno schiaffo che denota solo ideologia punitiva e scarsa conoscenza della realtà. Tra i 660mila occupabili ci sono persone con scarso livello ...

