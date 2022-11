Una diga anti cialtroneria. Il successo del Mose è uno schiaffo alla cultura del No

SavonaNews.it

L'onda di esondazione proveniente dallaSantu Crispu, a monte di Bosa, attorno alle 6 del ...pericolanti e cartelli stradali divelti hanno costretto le squadre dei vigili del fuoco a......da parte del ministero delle Infrastrutture del progetto definitivo per completare la... Così innota l'assessore regionale dell'Agricoltura, Luca Sammartino."Si tratta, infatti - prosegue - di ... Una diga a Roccavignale Un progetto degli anni '30 sfumato per colpa della qualità della roccia Il sistema di paratie mobili che ieri ha protetto la laguna dall'acqua alta offrono qualche lezione utile per capire come combattere l’ambientalismoideologico, quello convinto che per proteggere l’amb ...Pangeos potrebbe diventare lo yacht più grande al mondo simile ad una città galleggiante grande il doppio del Colosseo ...