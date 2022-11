Un Posto al Sole | anticipazioni 24 novembre | Niko tra rabbia e dolore

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unaldi domani, giovedì 242022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Va in onda domani, giovedì 242022, il penultimo appuntamento settimanale di Unale i telespettatori sono curiosi di sapere cosa succederà. Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini non fanno annoiare mai i telespettatori, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati.a Unal(Screenshot video Raiplay)Nei precedenti episodi abbiamo vistosempre più tormentato per la morte di Susanna e la possibilità che il suo assassino non sconti la pena che meriti. Questa novità ha aumentato ile ...