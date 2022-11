Ultim’ora Serbia | un titolare di Serie A a rischio per il Brasile | l’annuncio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Mancano poco più di 24 ore dall’inizio della partita tra, valevole per il primo turno del gruppo G dei Mondiali. Per la nazionale serba, però, arrivano delle brutte notizie: infatti, uno dei giocatori più importanti della rosa potrebbe saltare il match di domani. Si tratta dello juventino Filip Kostic; è lo stesso ct serbo Dragan Stojkovic ad aver parlato in conferenza stampa delle condizioni del calciatore: infortunio kostic“Kostic è un grosso punto interrogativo, è infortunato dall’ultima partita con la Juventus. Sente un infortunio muscolare. La sua assenza potrebbe essere un grosso problema per noi”. L’esterno bianconero, infatti, aveva avuto un problema al flessore durante l’ultima sfida di campionato contro la Lazio. Saranno decisive le prossime ore per capire se Kostic prenderà parte ...