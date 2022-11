Ultime Notizie – Ucraina | Europarlamento dichiara Russia Stato sostenitore terrorismo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Per il Parlamento Europeo, la“è unodele unoche fa uso di mezzi terroristici”. La risoluzione unitaria presentata dal Ppe, dai liberali di Renew Europe e dai conservatori dell’Ecr è stata approvata nella plenaria a Strasburgo con 494 voti a favore, 58 contrari e 44 astensioni. Sono stati adottati diversi emendamenti al testo originale. “Accolgo con favore la decisione dell’di riconoscere lacomesponsor dele comeche usa metodi terroristici. Ladeve essere isolata a tutti i livelli e ritenuta responsabile per mettere fine alla sua politica didi lunga data in ...

