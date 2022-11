Ultime Notizie – Russia | approvata legge anti Lgbt | multe altissime e deportazione per stranieri

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Duma russa ha approvato in seconda lettura una, che vieta “la propaganda di relazioni sessuali non tradizionali e pedofilia”, oltre che la diffusione di informazioni a caratteresu tutti i media, Internet, libri, film e pubblicità. Inoltre sono proibite informazioni che possono spingere a cambiare sesso. Lo scrive oggi la Tass, spiegando che i trasgressori dovranno pagarefino a 10 milioni di rubli (oltre 165mila dollari), che saranno massime in caso di propaganda diretta ai minori. Sono previste , condai 50mila ai 400mila rubli (fra 850 e 6600 dollari). In ogni caso per gliè prevista la, che può essere preceduta da una detenzione di 15 giorni. La Tass scrive che fra gli autori del testo ...

